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شهود: دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

قال شهود ومسئولون إن دوي انفجار تردد في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.
وهز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.
ولم يتضح بعد إن كان الانفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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