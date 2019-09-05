شهود: دوي انفجار في العاصمة الأفغانية كابول

قال شهود ومسئولون إن دوي انفجار تردد في العاصمة الأفغانية كابول اليوم الخميس.

وهز الانفجار النوافذ والأبواب في منطقة قريبة من سفارات أجنبية ومبان حكومية.

ولم يتضح بعد إن كان الانفجار تسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

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