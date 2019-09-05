لماذا اعتذر مدير المركز الوطني للامتحانات

إيوان ليبيا – وكالات :

وجه مدير المركز الوطني للامتحانات، محمود البوعزي، اليوم الخميس، اعتذارا إلى مصلحة التفتيش التربوي، والعاملين فيها.

وأوضح البوعزي، أن بعض العبارات التي وردت في تصريح له بشأن تأخر إعلان نتيجة الشهادتين الإعدادية والثانوية، «أساءت لسمعة وكفاءة ومكانة جميع المفتشين»، مؤكدا أنه «لم يعنيهم في الحقيقة»، حسب البيان المنشور على صفحة وزارة التعليم بحكومة الوفاق بموقع «فيسبوك».

وتابع: «لكن درءا ودحضا للأقاويل، وإصحاحا لالتباس الفهم في مفرد ومجمل القول عن المفتشين، أعتذر وبشدة لما بدر مني من عبارات قد تنقص من قدرهم، ونبارك جهدهم ومقامهم المرموقين في خدمة المركز في وضع أسئلة الامتحانات بكل جدارة واقتدار».

وكان البوعزي قد أرجع، في بيان، تأخر إعلان النتيجة إلى صعوبة حصر درجات أعمال السنة للطلاب النازحين، وأيضا إلى بعض القصور في أعمال جمع النتيجة.

وأمس، التقى وزير التعليم، عثمان عبد الجليل، مدير مصلحة التفتيش، علي المهنكر، ووفد من المصلحة، حيث أكد أنه أعطى تعليمات إلى «البوعزي»، بالاعتذار رسميا للمفتشين، حسب بيان منشور أمس على صفحة الوزارة.

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