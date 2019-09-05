داخلية الموقتة : ترقية أكثر من ألفي موظف

إيوان ليبيا – وكالات :

قرر وزير الداخلية بالحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، ترقية 1542 موظفًا ضمن القرار رقم (727) لسنة 2019 بشأن ترقية موظفي الوزارة المستحقين للترقية لعام 2017.

ووفق بيان للوزارة اليوم، أصدر الوزير القرار رقم 728 لسنة 2019 بشأن ترقية الموظفين المستحقين للترقية لعام 2018 وعددهم 1330 موظفا.

وتابع البيان أن مدير مكتب الوزير المقدم محمد الوزري، رفع القرارين في كتابات رسمية للمستهدفين بالترقية، «علما بأن قوائم الترقية ستحال للمعنيين كل حسب إدارته ومديريته».

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