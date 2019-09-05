مجلس العموم البريطاني يرفض مقترح جونسون إجراء انتخابات مبكرة

العنوان_لندن

وجه مجلس العموم البريطاني، مساء اليوم، «صفعة ثالثة» إلى وجه رئيس الوزراء، بوريس جونسون.

إذ رفض مجلس العموم البريطاني في تصويته مقترح جونسون، بالدعوة إلى انتخابات مبكرة في منتصف أكتوبر.

ويحتاج إجراء انتخابات موافقة ثلثي أعضاء مجلس العموم البريطاني، أي نحو 434 برلمانيا، ولكن صوت فقط 298 نائبا لصالح عقد الانتخابات المبكرة، مقابل تصويت 56 نائبا ضده.

وعلق جونسون على القرار بأنه يطالب جيرمي كوربن، رئيس حزب العمال البريطاني، بالتفكير في طبيعة الموقف «غير المستقر» الذي تعانيه البلاد.

وهاجم جونسون كوربن قائلا «جيريمي كوربن هو أول زعيم للمعارضة في التاريخ، يرفض الدعوة إلى الانتخابات، يبدو أنه يشعر بالخوف».

وكان بوريس جونسون، قد تلقى مساء اليوم، هزيمة مذلة من مجلس العموم البريطاني، بعدما وافق أعضاء مجلس العموم البريطاني على تشريع، يهدف إلى منع حكومة جونسون من عدم الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.

وصوت المشرعون في مجلس العموم بأغلبية 327 صوتا، مقابل 299 صوتا لصالح الخطة للخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

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