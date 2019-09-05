ألمانيا تدعو إلى وقف إطلاق النار

إيوان ليبيا – وكالات :

أعلنت ألمانيا دعمها الإحاطة التي قدمها مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها إلى ليبيا، غسان سلامة، لمجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، خصوصًا «العمل على وقف إطلاق نار مستقر ولفترة أطول، والامتناع عن التصريحات العدوانية في وسائل الإعلام العامة كما هو الحال في وسائل الإعلام الاجتماعية، والرد بشكل بناء تجاه مقاييس بناء الثقة».

وقال سفير ألمانيا في ليبيا، أوليفر أوفتشا، إن بلاده تؤيد دعوة البعثة الأممية لاحترام حظر الأسلحة، منوهًا بأن ألمانيا، بصفتها رئيسًا للجنة العقوبات الليبية، أطلعت مجلس الأمن على العمل المستمر لتتبع الانتهاكات ذات العلاقة، حسب بيان على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأشار البيان إلى ترحيب برلين بالإعلان عن إغلاق ثلاثة مراكز إيواء للمهاجرين غير الشرعيين من قبل حكومة الوفاق، مؤكدًا تأييده دعوة سلامة إلى التنفيذ الفوري لهذا القرار.

وأكد «قلق ألمانيا بشأن الجهود المبذولة لتأكيد السيطرة غير الشرعية على الحكومات المحلية المنتخبة ديمقراطيًا»، منوهًا بأن الأمر «ينتهك قرار الدوائر المحلية ويؤثر على تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي».

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