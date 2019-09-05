روحاني: إيران ستطور أجهزة الطرد المركزي لتسريع تخصيب اليورانيوم بداية من الغد

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن بلاده ستبدأ تطوير أجهزة الطرد المركزي حتى تسرع تخصيب اليورانيوم وذلك اعتبارا من يوم الجمعة (6 سبتمبر ) في إطار خطوتها التالية لتقليص التزاماتها النووية.

ويسمح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى العالمية لإيران بالاحتفاظ بكميات محدودة من الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي في محطتين نوويتين.

لكن النجاح في تطوير أجهزة طرد مركزي أكثر تقدما سيمكن إيران من إنتاج مواد صنع قنبلة نووية بوتيرة أسرع كثيرا.

وتقول إيران إنها لا تخصب اليورانيوم إلا لصنع وقود لمحطات الطاقة النووية.

وذكر روحاني أن إيران ستتخذ كل الخطوات الضرورية لحماية حقوقها ومصالحها ووصف تطوير أجهزة الطرد المركزي بأنها “الخطوة الثالثة” لتقليص التزاماتها بالاتفاق النووي.

ورفع الاتفاق النووي العقوبات الاقتصادية عام 2016 مقابل موافقة إيران على الحد من أنشطتها النووية. وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق العام الماضي وأعادت فرض العقوبات.

وسمح الاتفاق لإيران بالإبقاء على 1044 جهازا من الجيل الأول لأجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم إلى جانب تشغيل 5060 جهازا من نفس النوع لمدة عشرسنوات في محطة نووية ثانية في نطنز.

كما يسمح الاتفاق لإيران بمواصلة البحث والتطوير في مجال التخصيب دون تكديس اليورانيوم المخصب بما في ذلك استخدام أنواع معينة من أجهزة الطرد المركزي المتطورة.

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