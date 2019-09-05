أجيري خلال محاكمته في قضية التلاعب: الثقة المفرطة سبب تواجدي هنا

وكانت محكمة في فالنسيا بإسبانيا قد قررت إعادة التحقيق في قضية التلاعب بنتيجة مباراة في الدوري الإسباني تعود إلى 2011 بين ريال سرقسطة وليفانتي.

والقضية متهم فيها 42 شخصا منهم خافيير أجيري المكسيكي المدرب السابق لمنتخب مصر الذي كان في ذلك الوقت مدربا لفريق ريال سرقسطة والتحقيق سيستمر حتى 30 سبتمبر.

وتواجد أجيري في المحكمة صباح اليوم الخميس للإدلاء بأقواله في التهمة المنسوبة إليه بالمشاركة في التلاعب بالنتائج من أجل التربح المالي.

وقال أجيري في المحاكمة التي نقلت تصريحاته صحيفة ماركا الإسبانية: “تلك الأموال مأخوذة من البنك، وقعت على وثيقة بيضاء وهذا لا يعني أنني حصلت على أموال، لقد فعلت ذلك دائما بهذه الطريقة، وربما كان هناك ثقة مفرطة من جانبي وتم إساءة استخدامها”.

وطلب المدعي العام من أجيري تفسير لتحويلين بقيمة 50 و40 ألف يورو يومي 19 و21 مايو في حسابه المصرفي، وقال أجيري “أخبرني أجابيتو في التدريب أنني سوف أتلقى علاوة، وقلت له لا حسب عقدي وسأعيدها”.

وشدد أجيري “وقعت على مستندات فارغة ولهذا السبب أنا هنا بسبب الثقة المفرطة”.

وأضاف “أخبرني البنك أن كل شئ يتم ترتيبه عبر الهاتف وأن الأموال يتم إرجاعها، هذا الحساب تم التحقق منه لمعرفة الرصيد وذهبت إلى البنك من وقت إلى آخر”.

وبسؤاله عن تزوير النتيجة مسبقا أتم أجيري: “لا يوجد أي احتمالية لذلك، الاحتمال هو صفر”.

كانت المباراة في الجولة الأخيرة من الدوري في موسم 2010-2011 واستطاع فيها ريال سرقسطة تفادي الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية بالفوز في ملعبه على ليفانتي بنتيجة 2-1. جابي لاعب السد القطري حاليا والقائد السابق لأتليتكو مدريد كان مسجل هدفي النادي المضيف.

ومن بين الـ42 متهما، يوجد 36 لاعبا من ضمنهم جابي وأندير هيريرا لاعب باريس سان جيرمان.

ويشتبه القضاء في دفع سرقسطة 965 ألف يورو لحسابات بنكية تخص بعض لاعبيه وبعض أعضاء هيكله الإداري، وتوزيع ذلك المال نقدا على لاعبي ليفانتي ليفوتوا المباراة.

فوفقا لوثيقة من محكمة فالنسيا، لاعبو ليفانتي الذين تقاضوا المال قلت نفقاتهم بشكل ملحوظ دون سبب معروف، ما أثار شبهة التلاعب بالمباراة.

وكان التحقيق أغلق بشأن القضية في 2017 قبل أن تعيد المحكمة فتحه بعد استئناف تقدم به مكتب المدعي العام لمحاربة الفساد.

وشهدت إسبانيا قضايا مشابهة في السنوات الأخيرة. وفي مايو الماضي ألقت الشرطة القبض على عدة لاعبين حاليين وآخرين سابقين.

وتولى أجيري قيادة المنتخب المصري لكرة القدم قبل أن تتم إقالته في يوليو الماضي بعد الفشل في أمم إفريقيا والخروج من ثمن النهائي.

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