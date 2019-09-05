وفاة الابن الأكبر لكافو

وقال التقرير إن دانيلو اشتكى من شعوره بالآلام بعد مشاركته لـ10 دقائق في المباراة بمنزل عائلته في مدينة ساو باولو، واصطحبه أصدقاؤه إلى المستشفى لكنه توفي رغم كافة الجهود من الأطباء لإنقاذه.

وتأكد خبر وفاة دانيلو بعدما قام باولو سيريجيو زميل كافو السابق في روما ومنتخب البرازيل وصديقه بتقديم العزاء إلى الأسطورة البرازيلية.

ونشر نادي ساو باولو بيانا قال فيه :”النادي ينعي بعظيم الأسى وفاة دانيلو ابن كافو”.

وواصل البيان :”النادي يتمنى القوة والتماسك للأيقونة الكروية وبقية أفراد عائلته وأصدقائه”.

كما نشرت أندية ريال مدريد وميلان وبالميراس نعيا واست من خلاله النجم البرازيلي وقدمت العزاء له.

كافو صاحب الـ49 عاما لعب لأندية ساو باولو وريال سرقسطة ويوفينتودي البرازيلي وبالميراس وروما وميلان خلال مسيرته، وتوج بـ21 لقبا، منها دوري أبطال أوروبا مع ميلان والدوري الإيطالي مع روما وميلان، كما فاز بكأس السوبر الأوروبية مرتين مع الروسونيري.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا