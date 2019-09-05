وزير التجارة العراقي وسفير العراق بالقاهرة يلتقيان مع الأمين العام لجامعة الدول العربية

التقى وزير التجارة الدكتور محمد هاشم العاني وسفير جمهورية العراق في القاهرة ومندوبها لدى جامعة الدول العربية الدكتور أحمد نايف رشيد الدليمي مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في مكتب الأخير، بمقر جامعة الدول العربية، اليوم الخميس، على هامش اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الدورة 104 العادية على المستوى الوزاري.

تناول اللقاء مناقشة المحاور الرئيسية لاجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وسبل دعم مقرراته، وسبل تطوير التعاون الاقتصادي العربي من خلال دعم المبادرات العربية على صعيد الشراكات الاقتصادية والتجارية.

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