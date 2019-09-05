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الغرياني يدعو أهالي غريان لاعلان النفير

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

إيوان ليبيا – وكالات :

رحب المفتي المعزول من مجلس النواب الصادق الغرياني ، الموالي حالياً للمجلس الرئاسي بالإجتماعات التشاورية التي عقدها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج مع النخب السياسية و الثقافية، متمنياً عقدها بشكل دائم لحل المشاكل التي تعاني منها البلاد.

الغرياني قال خلال برنامج تلفزي أمس الأربعاء إن لديه ملاحظات على المدعوين لهذه اللقاءات لأن تمثيل “تيار الثورة” كان ضعيف في هذه اللقاءات، مشيراً إلى أن السراج دعاهم للإستشارة والمستشار يجب أن يكون شرعاً و عرفاً و وطنياً حريص على النصح وعدم خيانة الأمانة التي في عنقة.

وقال :”فيما يتعلق بالجبهات و ربما هذا السبب الرئيسي للإجتماعات هل تكلموا معه فيما يمكن أن نقول هناك إتفاق من كل النخب و المحللين و الناصحين على أن دخولنا في الحرب دون أدوات ضرورية عبث و يطيل امد المعركة و يكلفنا ضحايا و دماء كثيرة، وهل ناقشوا ذلك وقالوا إنه يجب أن يكون لدينا وزارة دفاع ووزير يجوب العالم لعقد إتفاقيات و تحالفات”.

وأشار إلى أن :”هناك وزرات عميلة لدول خارجية ومنها وزارة الأوقاف هي سعودية، جالية سعودية أعطيت له وزارة الأوقاف بدليل أن كل المنابر يوم الجمعة تخطب و تدافع و تدعي لحفتر هل  الحكومة و الإستخبارات لا تسمع وهي تدعو له بالنصر و آخرهم الإمام الذي خطب في صبراته و حشد المواطنين أن ينتصروا لحفتر ليعيد الكرة على غريان”.

كما أكد على ضرورة إتخاذ إجراءات عملية صحيحة لـ”ردع العدوان”و قادة الجبهات و المناطق لحسم المعركة، لافتاً إلى أن هذه الإجتماعات يجب أن ينتج عنها قرارت عملية لتغيير الأوضاع المتردية من أجل إثبات أنها ليست عبارة عن فرقعات إعلامية.

ويرى أن المجتمع الدولي يقف دائماً مع من يمتلك الأرض فإذا أراد الرئاسي تقديره واحترامه عليه اتخاذ قرارات حاسمة كتفعيل الوزارات والجبهات.

وبشأن الأوضاع في غريان دعا أهالي المدينة إلى الإهتمام بالجبهة الداخلية أولاً والنفير لحماية مدينتهم وكل المناطق التي تحيط بهم، موجهاً رسالة إلى الرئاسي و أمراء المناطق يسير فيها غلى أهمية المدنة وإعتبارها ثغر خطير يهدد طرابلس مما يتطلب حشد قوة كافية تنظف البؤر الموجودة هناك في الأصابعة و العربانلتطهير المنطقتين.

الغرياني إتهم ما وصفها بـ”الجماعة” التي تسيطر على وزارة الأوقاف بإرسال الإمدادات للأصابعة والتجمع بصبراتة من قوة وعتاد لدعم حفتر عند دخوله لغريانة مرة أخرى بحسب تعبيره، حاثاً المدن كجبل نفوسة و الأمازيغ و العرب إلى تقوية جبهة غريان لأنها إذا سقطت كل هذه المدن مهددة بالسقوط.

وإستطرد حديثه:”أقول لأهل المناطق التي تهدد غريان سواء الأصابعة و غيرهم عليهم أن يتقوا الله ويأخذوا على أيدي المجرمين لأن الركود للظالمين عاقبته وخيمة والنار فلا تركنوا للذين ظلموا ولحفتر لأنه ظالم و عاصي لأمر الله ومعتدي غاشم سفاك للدماء”.

وعلق على ما يتعرض له مطار معيتيقة قائلاً”ما يحصل في مطار معيتيقة فضيحة سواء للحكومة أو لوزاة الداخلية والدفاع والمواصلات و العدل وفاجعة الحجاج عندما وصلوا و سقطوا جرحى لا أحد استطاع أن ينتصر لهم و من ثم نقول نحن نريد أن نشكوا هؤلاء لمحكمة الجنايات الدولية، صدرت أحكام بحق الورفلي الذي يقاتلكم الآن هل نفعكم شيء بل لم يزيدهم إلا عناد و تشجيع على ما هم فيه،أنتم مازلتم تهتفون بحفتر أنه مشير وهو يقتلكم أي غباء هذا”.

الغرياني قال إنه من المهم إصدار أحكام بحق حفتر لأن صدور أحكام وتجريده من هذه الرتب و عزله من العمل رسمياً والإستمرار بالتمرد أمام المجتمع الدولي ورفع دعوة من قبل وزير العدل ضد حفتر الذي يعتدي على المواطنين ويقتلهم.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • شيخ المنافقين الصادم الغربانى غبى جدا وسبق هزيمة مليشياته فى كل مكان فى درنة وبنغازى ولا بمفع النفير مع مليشيات صراصير وكل خوانه ابعد الناس عن المعاملات الاسلامية هم اقرب الى معاملات اليهود عنصريتهم مخالف للاسلام الحنيف حيث قال رسول الله الرحمة المهداة للعالمين الناس سواسية كاسنان المشط .بينما الاخوانى يكفر من لا يبايع مرشدهم الضال ويلغى عقله الذى وهبه الله له ليكون امعة ودمية فى يد مجرم بينما كل ايات القران الكريم تخاطب اولى الالباب واولى النهى والعقل السليم وقوم يتفكرون وكل هذه الصفات غير موجودة فى اى اخوانى بغض النظر عن مؤهله العلمى فلا علاقة لهذا بالعقل السليم بدليل انه فى الهند علماء فضاء وذرة واطباء وحاصلين على جوائز علمية عالمية ويعبدوا البقر والاخوانى يعبد المرشد طبيب بيطرى يعاملهم مثل الحيوانات والاسلام برئ من هؤلاء الخوارج فالاسلام دينا قيما بينما الخوان يشبهوا القران كلام الله بالدستور الناقص من وضع البشر ولا يحترمه حتى من وضعوه لانهم يفصلوه على حسب رغبة الحاكم والخوان يشبهون القران بالدستور حتى يحرفوا الكلم عن موضعه ليناسب فكره فينكون الايات التى تتعارض مع فكرهم ويقولون انها نسخت وهم من المقتسمين الذين جعلوا القرآن عضين اى قسموا القرآن لاعضاء منفصلة ياخذون منها ما يريدون ويرفضون الاخر قال تعالى ولا تكونوا من المقتسمين من الذين جعلوا القرآن عضين

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  • انت مجنون والا بتخرف، لانستطيع شتمك لانك تحمل كتاب الله ولكن هناك حمار يحمل اسفار، الا ان تكون منافق، الا تعلم من قام بقذف مطار معيتيقة ام تريد ان تكون مثال كالصم البكم الذين لايعلمون، الا تعلم انك فى دار امتحان وهذا كله مجرد ورقة أسألة ووقعت فى الهاوية، اما كان لك ان تدعوا للناس بالرحمة بدل انشاء محطات باموال قطرية واصبحت مليونيراً تتصدق على الجوامع فى بريطانيا وغيرها، الم يكن الاحرى بك الذهاب الى افريقيا والتبرع ونشر الدين ام انك نسيت انه واجب، اليس لديك الا التطبيل للاسياد الذين خلوك مليونيراً، الا تعلم انها اموال منهوبة وكل كلمة ستحاسب علي نفس الكلمة اضعاف مضاعفة لكل من سمعها واتبعها، صحيح صمً بكمً لايعقلون وهذا هو مثالك.
    انستطيع ان نطلب اك الهداية وانت غصت لاذنيك وانت تعلم ولكن غرتك الدنيا ولم ينفعك ما تعلمت ولا ما تلقيت وتلك هى العاقبة لكل منافق نمم همم هماز و…كل الصفات طبعت على جبينك، عندما نرى الشعراوى نجده كالمغنطيس يجبدك نحوه ونحو الدين ولكن انت ينفر منك الناس و يبتعدون عن المثل السىء.
    الزم بيتك واستغفر مابقى من ايام لعلك……..

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