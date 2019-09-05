رئيس لشبونة يكشف سبب بقاء برونو فيرنانديز: العرض الوحيد كان من توتنام

فما هو سبب عدم رحيل اللاعب البرتغالي؟ رئيس لشبونة فريدريكو فارانداس يوضح.

وقال رئيس لشبونة في بيان له: “كان من الصعب الإبقاء على برونو لكننا فعلناها تحضرنا لبيعه بوضع سعرا عادلا لإمكانياته لكن العرض الوحيد لنا كان من توتنام”.

وأضاف “توتنام قدم لنا عرضا مقابل 45 مليون يورو بالإضافة لـ20 مليونا أخرى كحوافز حال الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا”.

وأردف “هذه الأهداف من الصعب تحقيقها لذا اخترنا عدم الموافقة على العرض”.

وتابع رئيس النادي البرتغالي “برونو أثبت أنه ليس فقط لاعبا عظيما بل محترف رائع وقائد، المسؤولية التي أظهرها دائما كانت مثالية”.

وأتم “اليوم الذي أبلغته برفض عرض توتنام تحدثت معه في الملعب وتفهم الوضع بشكل رائع وعرف أن العرض المقدم لم يكن عادلا”.

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