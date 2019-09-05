‏‎وزير الصحة في الحكومة المؤقتة يشهد حفل تخريج الدفعة الثانية من العاملين في الإسعاف والطوارئ بالأردن

عمان 05 سبتمبر 2019 (وال)- شارك معالي وزير الصحة في الحكومة الليبية المؤقتة الدكتور سعد عقوب اليوم الخميس، في حفل تخريج الدفعة الثانية من العاملين بجهاز الإسعاف والطوارئ بالمملكة الأردنية الهاشمية.

هذا وقد أقيم حفل التخريج بأكاديمية الملكة نور الفنية للطيران المدني الأردنية، لعدد “31” متدربًا من أطباء وسائقين ومسعفين، وذلك تنفيذًا لخطة الوزارة في مجال التدريب بالداخل والخارج، بالتعاون والشراكة مع الأكاديميات المحلية والدولية.

وقال معالي الوزير – في كلمته – إن حضوره اليوم والوفد المرافق له لحفل تخريج الدفعة الثانية من المتدربين في مجال الإسعافات الأولية للعاملين في جهاز الإسعاف الليبي بالمملكة الأردنية، تأتي في إطار إستراتيجية وزارة الصحة للعام 2019.

وأكد معالي الوزير – في كلمته – أن حضوره جاء في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال تدريب الموظفين، بما يُفيد المؤسسة في الحالات الطارئة، وبشكل أوسع إلى مستوى القطاع الصحي الليبي.

ونوه معالي الوزير لجهود ودور رجال جهاز الإسعاف بمختلف ربوع البلاد، الذين دائمًا في الموعد في خدمة البلاد والعباد.

ويرافق معالي الوزير الصحة الدكتور سعد عقوب في زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية كل من : رئيس جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي الأستاذ سالم الفرجاني، ومدير العلاقات العامة بوزارة الصحة الأستاذ عبد الله البراني.

والجدير بالذكر، إن خريجي الدفعة الثانية، كانوا قد تلقوا تدريبات مكثفة بالأكاديمية، في تخصصات الإسعافات الأولية في أنقاض جرحى الحرب والإنعاش القلبي، كونهم يحتاجون إلى معاملة خاصة، ولأنهم عرضة لحالات حوادث السقوط والاختناق، إلى جانب عدة تمارين عملية على كيفية إيقاف النزيف والتعامل مع الكسور.

يُشار إلى أن الحكومة الليبية المؤقتة، كانت قد أصدرت قرار رقم (140) لسنة 2018 م، بتخصيص مبلغ “مليون و500 ألف دينار ليبي، لصالح جهاز الإسعاف والطوارئ، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للنظم واللوائح السارية. (وال- عمان) ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال