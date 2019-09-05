بريطانيا تعبر عن قلق عميق بشأن اعتزام إيران تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم

قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها تشعر بقلق وخيبة أمل من خطة إيران لاتخاذ خطوة أخرى تخالف التزاماتها في الاتفاق النووي الموقع في عام 2015 بالبدء في تطوير وحدات للطرد المركزي بهدف تسريع وتيرة تخصيب اليورانيوم.

وقالت وزارة الخارجية في بيان “خطة إيران لوقف العمل بموجب الحدود المفروضة على البحث والتطوير النووي مقلقة للغاية”.

وأضاف البيان “تلك الخطوة الثالثة المخالفة لالتزاماتها في الاتفاق النووي مخيبة للآمال بشكل خاص إذ تأتي في وقت نعمل فيه نحن وشركاؤنا الدوليون بقوة لخفض تصعيد التوتر مع إيران”.

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