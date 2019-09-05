حمدوك يعلن عن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تشكيلة الحكومة السودانية الجديدة- بحسب ما نشرته ” سكاي نيوز بالعربية” في خبر عاجل لها.

وقال حمدوك، إن مسألة الإصلاح الاقتصادية تعتبر من أهم أولويات المرحلة الانتقالية.

وأضاف، أن التأخر في إعلان تشكيل الحكومة سببه الحرص على تمثيل كل الأطياف، مشيرا إلى أن هناك ظروفا مواتية لتحقيق السلام في السودان.

وأضاف حمدوك، أن هناك مشاورات مستمرة بشأن المرشحين لحقيبتين وزاريتين في التشكيلة الحكومية الجديدة، وهما حقيبتي الثروة الحيوانية والبنية التحتية.

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