وكالة: إيران ستخطر الاتحاد الأوروبي بقرارها تقليص التزاماتها النووية

نقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء في إيران عن وزير الخارجية محمد جواد ظريف قوله اليوم الخميس إن بلاده ستخطر الاتحاد الأوروبي خلال ساعات بقرارها بشأن تقليص جديد في التزاماتها المنصوص عليها في الاتفاق النووي الذي أبرمته مع القوى العالمية عام 2015.

ونقلت الوكالة عن ظريف قوله: “سأبلغ (مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجيريني) خلال ساعتين بشأن قرار إيران الذي سينفذ يوم الجمعة”.

وأضاف الوزير قائلا: “بالطبع هذه الخطوات يمكن الرجوع عنها إذا أنجز الاتحاد الأوروبي وعوده بإنقاذ الاتفاق”.

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