جنوب إفريقيا تغلق سفارتها في نيجيريا بعد تهديدات

أغلقت جنوب إفريقيا اليوم الخميس، بشكل مؤقت سفارتها في نيجيريا بعد تهديدات أدت إلى مخاوف على سلامة الموظفين، في أعقاب هجمات وقعت هذا الأسبوع على شركات أجنبية في جنوب إفريقيا وتسببت في خلاف دبلوماسي.

وقُتل خمسة أفارقة على الأقل هذا الأسبوع في هجمات على أجانب في جنوب إفريقيا.

وأغلقت شركتان من جنوب إفريقيا متاجر لهما في نيجيريا أمس الأربعاء، بعد هجمات انتقامية. وقالت وزيرة الشؤون الخارجية في جنوب أفريقيا إن تهديدات بالانتقام أجبرت بريتوريا على إغلاق سفارتها في أبوجا.

وقال سفير جنوب إفريقيا لدى نيجيريا في مؤتمر صحفي أمس، إن الروابط بين البلدين “أقوى من التحديات التي نواجهها حاليا”.

ولم يتضح ما الذي أشعل الهجمات الأخيرة التي استهدفت بشكل رئيسي محلات تجارية يملكها مهاجرون أفارقة، لكن هناك ارتفاعا في معدلات البطالة كما يشعر كثير من مواطني جنوب أفريقيا بالإحباط بسبب الفرص الاقتصادية المحدودة.

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