السعودية: على الانفصاليين الجنوبيين باليمن تسليم القواعد العسكرية لحكومة عدن

قالت المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن على الانفصاليين الجنوبيين باليمن تسليم القواعد العسكرية والمباني الحكومية في عدن مجددة دعمها للحكومة اليمنية.

وجاء في البيان “أن أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم”.

وسعت السعودية جاهدة في الآونة الأخيرة للحفاظ على التحالف العسكري الذي يقاتل جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران، وذلك بعدما انقلب حلفاء محليون على بعضهم البعض في صراع على السلطة أضعف تحالف الرياض مع الإمارات شريكتها الإقليمية الرئيسية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا