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أمريكا تهدد بمعاقبة أي جهة تزود الناقلة الإيرانية بالوقود

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

حذرت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم الخميس من أن أي جهة في العالم تساعد في تزويد سفن إيرانية مدرجة بالقائمة السوداء الأمريكية بالوقود تخاطر بإدراجها هي نفسها في القائمة.

وكانت الوزارة أدرجت ناقلة النفط الإيرانية أدريان داريا، وهي محور مواجهة بين واشنطن وطهران، في القائمة يوم 30 أغسطس.

وحذرت واشنطن من أنها ستعتبر أي مساعدة تقدم للسفينة دعما لمنظمة إرهابية وبالتحديد الحرس الثوري الإيراني.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية أيضا إن أي نقل للنفط إلى سوريا من الناقلة “يدعم إرهاب” الرئيس السوري بشار الأسد.

وكانت قوة بريطانية احتجزت الناقلة التي كانت تحمل اسم جريس 1 قبالة سواحل جبل طارق في يوليو  للاشتباه في نقلها شحنة نفط إلى سوريا في انتهاك لعقوبات الاتحاد الأوروبي.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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