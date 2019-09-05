رسميا – مارادونا يعود إلى الأرجنتين من بوابة خيمناسيا لابلاتا

ونشر الحساب الرسمي للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بيانا حول إعلان تعاقده مع مارادونا بعقد يمتد لموسم واحد.

وستكون هذه هي التجربة السابعة في مسيرة مارادونا التدريبية والتي بدأها عام 1994 وتخللها تدريب منتخب بلاده الأرجنتين بالإضافة للوصل ودبا الفجيرة الإماراتيين.

ويحتل خيمناسيا لابلاتا المركز الـ24 والأخير في جدول ترتيب الدوري الأرجنتيني الموسم الجاري بعد مرور خمس جولات منه.

ولم يفز الفريق أي مرة حتى الآن وتعادل مرة واحدة وخسر في أربع مباريات.

وستكون المباراة الأولى لمارادونا أمام فريق راسينج كلوب وهو الفريق الذي دربه في عام 1995.

ولم يفز مارادونا بأي لقب في مسيرته التدريبية حتى الآن.

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