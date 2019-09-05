ماتيتش عن عدم منافسة يونايتد على الدوري: سولشاير المسؤول

يونايتد يحتل المركز الثامن في الترتيب برصيد 5 نقاط بعد مرور 4 جولات إذ حقق انتصارا وحيدا وخسر مثله.

وماتيتش قال في تصريحات صحفية: “المدرب يجب أن يكون مسؤولا عن الفريق الذي ينافس على اللقب، وإن لم يفعل الفريق ذلك فإن المدرب يتحمل تلك المسؤولية”.

وأضاف “ألعب الكرة منذ وقت طويل للغاية، ولعبت معظم المباريات مع فرق خلال 10 سنوات. أحيانا أجلس على مقاعد البدلاء وعلي تقبل تلك الحقيقة وهو ما أفعله الآن”.

وعن استبعاده من حسابات المدرب النرويجي “في اول مباراتين أو ثلاثة استبعدني (سولشاير) من حساباته، تدربت بكد قدر الإمكان واحترمت القرار. الأمر يعود إلي في إظهار أنه كان على خطأ وأن يعيدني إلى حيث أنتمي”.

وأشار “لا توجد مشكلة. أخبرته بأنه ليس على صواب ولكنه المسؤول عن الفريق”.

ماتيتش جلس على مقاعد البدلاء خلال مواجهات تشيلسي وولفرهامبتون وكريستال بالاس وساوثامبتون بالدوري الإنجليزي ولم يشارك بشكل أساسي واكتفى بالدخول كبديل في عدة مناسبات.

ونيمانيا لم يخب ظنون فريقه الجديد إذ قدم أداء ثابتا وجيدا في وسط الميدان منح يونايتد الأفضلية في العديد من المباريات.

صاحب الـ31 عاما ظهر اسمه على الساحة الأوروبية بعدما تعاقد تشيلسي معه من كوشيتسا السلوفاكي في صيف 2009 قبل أن يرسله للإعارة مع فيتيسه آرنهم الهولندي وبنفيكا البرتغالي.

والأخير اشتراه بصفة نهائية في صيف 2011 مقابل 5 ملايين يورو قبل أن يلفت أداؤه الجيد أنظار البلوز مجددا بعد 3 سنوات ليستعيدوا خدماته من جديد مقابل 25 مليون يورو.

على الصعيد الدولي يعد ماتيتش أحد العناصر الأساسية رفقة المنتخب الصربي إذ شارك مع بلاده في 46 مباراة سجل خلالها هدفين.

طالع أيضا

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا