سلامة يبحث إعادة فتح مطار معيتيقة

إيوان ليبيا – وكالات :

استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد الطاهر سيالة بمقر الوزارة بالعاصمة طرابلس رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا غسان سلامة.

وأكد سيالة خلال اللقاء على ضرورة العمل الحثيث لتوفير الضمانات اللازمة من أجل إعادة فتح مطار معيتيقة الدولي. كما تطرق اللقاء إلى المواقف الدولية تجاه الأزمة الليبية والإحاطة الأخيرة التي قدمها سلامة أمام مجلس الأمن.

ورحب سيالة بنائب رئيس البعثة الأممية للشؤون الإنسانية يعقوب الحلو الذي استلم مهامه مؤخرا خلفا لسلفه ماريا روبيرو.

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