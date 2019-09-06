تفاصيل المرحلة العسكرية القادمة في طرابلس

إيوان ليبيا – وكالات :

كشفت مصادر عسكرية، عن وصول تعزيزات كبيرة، إلى محاور القتال للجيش، ضمن العمليات العسكرية للبدء في عملية الدخول للعاصمة.

وأوضحت المصادر العسكرية، أن التعزيزات التي وصلت للجيش الوطني، تأتي بعد دراسة الطبيعة الميدانية في طرابلس، ومواقع المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق، أعدّتها القيادة العامة للجيش، لمرحلة بعد الدخول للعاصمة.

وأكدت المصادر أن التعزيزات الكبيرة التي وصلت لقوات الجيش القريبة من قلب العاصمة، من شأنها أن تُقلّل الاشتباكات المسلحة، التي تعتمدها المجموعات المسلحة في حربها بين الأزقة وشوارع طرابلس، بعد دخول الجيش، وِفق ما تم الإعداد لهُ للتعامل مع المراحل المقبلة وإنهاء وجود أي مجموعات مسلحة.

وأشارت المصادر العسكرية، أن التحركات القادمة للجيش، ستنطلق رسميًا وستعلن الدخول إلى قلب العاصمة.

وأكد آمر اللواء 73 مشاة، اللواء علي القطعاني، في وقت سابق، يوم أمس الخميس، أن ساعة الصفر لاقتحام العاصمة، قد حُدِّدت مُشيراً إلى جاهزية كامل القوات المُشاركة في العملية لتنفيذ تعليمات التحرك فور صدورها.

وشدد القطعاني على أن تحديد ساعة الصفر جاء عقب الانتهاء من إعداد خطة محكمة أشرف عليها القائد العام للجيش، المُشير خليفة حفتر بنفسه.

وأضاف آمر اللواء 73 مشاة، في كلمة لعناصر الجيش: “نستنفر جميع أبنائنا من مقاتلي الجيش الوطني أن يكونوا على أهبة الاستعداد لساعة الصفر”.

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