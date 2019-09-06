شركة طيران فيتنامية تحصل على أول رخصة لتسيير رحلات إلى الولايات المتحدة

أصبحت خطوط الطيران الفيتنامية الوطنيّة “فيتنام إيرلاينز” أول شركة في البلاد تحصل على ترخيص لتسيير رحلات الى الولايات المتحدة، وفقاً لبيان صادر عن الشركة ووثيقة تنظيميّة اطّلعت عليها وكالة فرانس برس.

ومنذ أشهر، تسعى شركات طيران فيتنامية عدّة الى الحصول على هذا الترخيص بهدف استغلال سوق طيران واعدة وسريعة النمو مع ازدهار الطبقة الوسطى في البلاد.

وحصلت فيتنام إيرلاينز على ترخيص للسفر من مدينتي هانوي وهو تشي مينه إلى لوس أنجلس وسان فرانسيسكو ونيويورك وسياتل ودالاس، بحسب تقرير لوزارة النقل الأمريكية اطّلعت عليه فرانس برس.

كما ستتمكن الشركة من تسيير رحلات الى مدن فانكوفر ومونتريال وتورونتو في كندا، وفق ما أعلنت الشركة الفيتنامية.

وتغطّي شروط الاتّفاق الذي دخل حيّز التنفيذ في 26 أغسطس “النقل الجوّي للأشخاص والبريد” بين مدن فيتنام وأمريكا الشمالية.

ولم يتّضح فوراً ما إذا كانت الرحلات الجوّية ستكون مباشرةً بلا توقّف أو ستتمّ عبر مدن تايبيه وأوساكا وناغويا التي تمّ إدراجها كمراكز وسيطة معتمدة. ولم يُعلَن أيضاً موعد انطلاق الرحلة الأولى.

ووصفت “فيتنام ايرلاينز” بـ”الهامّة” هذه الخطوة التي جاءت بعد منح إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فيتنام تصنيف “الفئة 1” في شهر فبراير، ما يعني أن باستطاعة شركات الطيران في هذا البلد تسيير رحلات إلى مدن أمريكية.

وتُخطّط “بامبو ايرلاينز”، أحدث شركة طيران في فيتنام، لتسيير رحلات بنهاية العام إلى الولايات المتحدة. كما أعربت “فيت جيت” الاقتصادية عن اهتمامها.

وشهد قطاع الطيران في فيتنام تقدّماً في السنوات الأخيرة، إذ قفزت أعداد المسافرين من 25 مليونا في عام 2012 إلى 62 مليونا العام الماضي.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا