ريتشارد كيز ولاعب ليفربول السابق عن أزمة صلاح وماني لـ في الجول: هذا طبيعي رأيناه من قبل

لكن على النقيض تماما يختلف ريتشارد كيز المقدم الإنجليزي والذي يعمل بشبكة “بي إن سبورتس” وستيفين وارنوك لاعب ليفربول السابق مع ذلك الادعاء.

وقال ريتشارد كيز لـFilGoal.com: “لا أعتقد أنه يوجد أي صدع في صفوف الفريق الأمر كله كان انفعال نتج داخل الملعب ولا شيء أكثر من ذلك”.

وأردف “سيحدث ذلك النوع من الخلاف مجددا وفي العديد من الأماكن والأندية الأخرى”.

وتابع ريتشارد كيز حديثه “المهاجمان الوحيدان اللذان عرفتهما سعيدان حينما يسجل أي منهما كانا أندي كول ودوايت يورك في مانشستر يونايتد”.

وبسؤاله هل سيؤثر خلاف صلاح وماني على ليفربول أجاب “سيؤثر ولكن ليس سلبيا بل إيجابيا فكل منهما سيتطلع لتسجيل الكثير من الأهداف”.

وأتم “لا يوجد شيء قوي مثل المنافسة القوية ومهنيا سيدعم كل منهما الآخر”.

ماني وصلاح قدما مستوى استثنائيا على مدار العامين الماضيين، حتى أنهما الثنائي أكثر إنتاجية في قائمة ليفربول، صنعا فرصا لبعضهما البعض 40 مرة منذ بداية الموسم الماضي، منها 23 من ماني لصلاح و17 من صلاح لماني.

وبعد ذلك اتجه FilGoal.com لسؤال ستيفن وارنوك لاعب ليفربول السابق عن رأيه وقال: “لا أعتقد أن ما حدث بين صلاح وماني يجب أن يقلق بشأنه ليفربول، اللاعبون يتنافسون لكي يصبحوا الأفضل”.

وواصل “رأينا ذلك بين تيدي شرينجهام وأندي كول في مانشستر يونايتد، لا أرى ذلك مشكلة كان ذلك مربحا في الملعب لمانشستر يونايتد”.

وأتم “لذا لن تكون مشكلة لليفربول، ذلك التنافس لكي يصبحا الأفضل”.

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