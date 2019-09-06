تنافس رباعي على جائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، روي هودسون مدرب كريستال بالاس.

كلوب قاد ليفربول لصدارة المسابقة بعد مرور 4 جولات بالعلامة الكاملة، مقابل 10 نقاط حصدها الإسباني مع مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي.

في المقابل حصد ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 8 نقاط مع رودجرز، ويلحقه هودسون برصيد 7 نقاط منها فوز على حساب مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

بيب جوارديولا هو الأكثر حصدا للجائزة بين المدربين المرشحين لها برصيد 7 مرات مقابل 3 للألماني.

ويتساوى رودجرز مع كلوب بنفس الرصيد إذ حقق الجائزة مرتين مدربا لليفربول وأخرى مع سوانزي سيتي.

فيما حصدها هودسون للمرة الأخيرة في فبراير 2010 مع فولام وفي جعبته 4 ألقاب لمدرب الشهر.

التصويت يمتد للجماهير حتى التاسع من ستمبر المقبل، لتضاف على نتائج الخبراء لتحديد الفائز.

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