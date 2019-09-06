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تنافس رباعي على جائزة مدرب شهر أغسطس في الدوري الإنجليزي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، والإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، براندن رودجرز مدرب ليستر سيتي، روي هودسون مدرب كريستال بالاس.

كلوب قاد ليفربول لصدارة المسابقة بعد مرور 4 جولات بالعلامة الكاملة، مقابل 10 نقاط حصدها الإسباني مع مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي.

في المقابل حصد ليستر سيتي المركز الثالث برصيد 8 نقاط مع رودجرز، ويلحقه هودسون برصيد 7 نقاط منها فوز على حساب مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد.

بيب جوارديولا هو الأكثر حصدا للجائزة بين المدربين المرشحين لها برصيد 7 مرات مقابل 3 للألماني.

ويتساوى رودجرز مع كلوب بنفس الرصيد إذ حقق الجائزة مرتين مدربا لليفربول وأخرى مع سوانزي سيتي.

فيما حصدها هودسون للمرة الأخيرة في فبراير 2010 مع فولام وفي جعبته 4 ألقاب لمدرب الشهر.

التصويت يمتد للجماهير حتى التاسع من ستمبر المقبل، لتضاف على نتائج الخبراء لتحديد الفائز.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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