عقوب يبحث ملف استقدام العمالة الطبية الاردنية

إيوان ليبيا – وكالات :

قام وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب، بزيارة رسمية لعدد من المستشفيات بالمملكة الأردنية الهاشمية لبحث تطوير وتعزيز العلاقات بين البلدين في عدة مجالات أهمها التدريب بالداخل والخارج وتعزيز التوأمة بين البلدين والتعاون الثنائي المشترك في مجال العلوم والأبحاث الطبية، وتبادل المعلومات وتنظيم زيارات متبادلة لخبراء الصحة في البلدين بهدف تحقيق التغطية الصحية الشاملة واستدامتها.

وأوضحت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أن عقوب أجرى خلال زيارته عدة لقاءات لتبادل وجهات النظر حول مواضيع التعاون المختلفة خاصة استقدام العمالة الطبية والطبية المساعدة وبرامج التدريب الصحي لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي الليبي وذلك تنفيذا لاستراتيجية وزارة الصحة بتوطين العلاج بالداخل وتقريب الخدمة.

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