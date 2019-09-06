أوين: فردية صلاح لن تسبب مشاكل في ليفربول

أوين تحدث لشبكة “ESPN” عن هجوم الريدز قائلا: “عندما تنظر لثلاثي هجوم ليفربول، تجد أن روبرتو فيرمينو هو أكثر لاعب غير فردي في العالم، لذلك سيكون حلما اللعب معه”.

وتابع المهاجم الإنجليزي السابق “على الطرف الآخر محمد صلاح يركز فقط على تسجيل الأهداف ويريد أن يكون الهداف، ثم يأتي ساديو ماني بين الثنائي، يفضل التسجيل ويكون فردي عندما يتطلب الأمر، كما أنه كريما بعض الشيء في التمريرات”.

وأكمل “اعتقد أن الفريق يمتلك توازن كبير هنا، لكن الأمر يزداد سخونة يوما تلو الآخر، لقد قلت سابقا بعد مباراة بيرنلي هل رأيتم هناك عدة موقف توجّب على صلاح التمرير فيها”.

واستدرك حديثه “تلك المشكلة تحدث طيلة الوقت ويعمل يورجن كلوب على تخفيفها، واعتقد كمهاجم أن هناك توازن في كل شيء”.

صلاح أمام بيرنلي فضل المراوغة في الدقائق الأخيرة على التمرير لماني من أجل تسجيل هدف لكن مدافع الخصم شتت الكرة من أمامه.

خروج ماني بعد دقائق أظهر وجها آخر بعدما اعترض أمام كلوب على ما قام به صلاح وحاول زملاؤه تهدئته على مقاعد البدلاء.

وأردف لاعب مانشستر يونايتد وريال مدريد “هناك لاعب أناني وآخر لا، لقد كنت في أفضل حالاتي بجوار إيميل هيسكي، لم يكن أنانيا وكنت أنا عكسه وهكذا، في النهاية لا اعتقد أنها ستكون مشكلة للفريق حاليا”.

وأكمل “في المرة المقبلة التي يحصل فيها صلاح على الكرة سيكون حريصا أكثر على التمرير في بعض الأحيان، إن كانت هناك فرص أفضل وإذا حدث هذا اعتقد أن الأمر سيتم نسيانه”.

وأتم “لسوء حظ يورجن كلوب أن هذا حدث أمام الكاميرات، تلك المواقف تحدث في كل ناد، أحيانا يكون الجدال مفيدا لأنها تجعل الجميع في غاية التركيز”.

صلاح يحتل صدارة ترتيب هدافي ليفربول في الدوري الإنجليزي برصيد 3 أهداف يليه فيرمينو وماني برصيد هدفين.

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