رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي: الاعتبارات السياسية لا تلعب أي دور في قرارات أسعار الفائدة

دافع جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، اليوم الجمعة، عن البنك المركزي الأمريكي في مواجهة تلميحات إلى أنه سيستخدم السياسة النقدية للتأثير على نتائج سياسية أو التحرك لاتخاذ إجراءات على أساس اعتبارات سياسية.

ومتحدثا في جامعة زيوريخ السويسرية، قال باول “العوامل السياسية لا تلعب أي دور على الإطلاق في عمليتنا، وزملائي وأنا لن نسمح بأي محاولة‭ ‬لإدراجها في عمليتنا لصنع القرار أو مناقشاتنا”.

وكان باول يرد على مقال للرأي من عضو سابق باللجنة صانعة السياسة بمجلس الاحتياطي يجادل بأنه ينبغي لمجلس الاحتياطي أن يرفض “مسايرة” الأولويات التجارية للرئيس دونالد ترامب بخفض أسعار الفائدة ويجب عليه أن يأخذ في الاعتبار نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 في صنع قرارات القائدة.

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