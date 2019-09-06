الإعصار دوريان يبلغ اليابسة في أمريكا كعاصفة من الفئة الأولى |صور

بلغ الإعصاردوريان اليابسة كعاصفة من الفئة الأولى، حيث إن قواه قد ضعفت بشكل ملحوظ منذ ضرب جزر البهاما قبل أيام سابقة.

وقال المركز الوطني للأعاصير إن قوة الرياح القصوى المصحوبة بلغت نحو 90 ميلا في الساعة (150 كيلومترا في الساعة).

ووفقا لوكالة أنباء بلومبرج اليوم الجمعة ، لا تزال تحذيرات العواصف المدارية سارية بالنسبة لساحل ماريلاند وكيب كود.

لكن من المتوقع أن تضعف قوة دوريان ببطء خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصبح عاصفة ما بعد الاستوائية مع رياح بقوة الإعصار بحلول ليلة السبت لدى اقترابها من نوفا سكوتيا بكندا.

وأضافت بلومبرج أن الكهرباء أنقطعت عن نحو 400 ألف منزل ومكان تجاري بحلول الساعة 40ر7 صباحا بالتوقيت المحلي مع تحمل ولايتي نورث وساوث كارولاينا الجزء الأكبر من انقطاع التيار الكهربائي. وبلغت الآن رياح قوية إلى فيرجينيا في الجنوب مع انقطاع الكهرباء عن حوالي 12 ألف مشترك وفقا للمواقع الإلكترونية لشركات الكهرباء. وعادت الكهرباء لعشرات الآلاف في معظم أنحاء ولايتي فلوريدا وجورجيا. ورغم ضعف قوته، حذر المسئـولون من فيضان محتمل من المتوقع أن ترتفع مستويات المياه فيه لأكثر من سبعة أقدام (متران فاصل وعشرة سنتيمترات) وأضاف المركز أن “من المحتمل أن ارتفاع المياه سوف يكون مصحوبا بأمواج عالية ومدمرة”. ويعد إعصار دوريان واحدا من أشد العواصف قوة وأطولها في التاريخ الحديث، قاطعا طريقه عبر منطقة الكاريبي والمحيط الأطلنطي لمدة أسبوعين. وحتى الآن لم تضرب العاصفة سوى الخط الساحلي الأمريكي في فلوريدا وفي ولايات أخرى بجنوب شرق البلاد بعدما تسببت في دمار هائل في جزر البهاما. وقال وزير الصحة في جزر البهاما، دوان ساندز، إن عدد القتلى سيكون “صادما”. وتأكد بالفعل وفاة أكثر من 24 شخصا في سلسلة الجزر إلى جانب مئات المفقودين. وتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم 500 ألف يورو (552 ألف دولار) في شكل مساعدات طارئة أولية بغرض تقديم المأوى والمياه والأغذية ومستلزمات النظافة لتلك المناطق المتضررة. ويوفر التكتل بالفعل خرائط للمنطقة بنظام كوبرنيكوس للأقمار الصناعية وأرسل أيضا خبيرا للشئـون الإنسانية، حسبما ذكرت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية ناتاشا بيرتو في بروكسل.

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