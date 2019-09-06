ترامب يهاجم رئيس الاحتياطي الفيدرالي مجددا

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن أسفه لتعيين جيروم باول رئيسا للاحتياطي الفيدرالي في تغريدة شديدة اللهجة الجمعة.

وتساءل “أين وجدت هذا الرجل جيروم؟ لا يمكن دائما اختيار الشخص الصائب”. وقال “إنني موافق مع جيم كرامر (شخصية معروفة في قناة سي إن بي سي المالية)، على البنك المركزي الأمريكي خفض الفوائد”.

ويتوقع أن تجتمع اللجنة النقدية في 17 و18 الجاري لاتخاذ قرار.

وانتقد ترامب البنك المركزي لرفعه نهاية 2018 معدلات الفائدة بسرعة كبيرة ما ساهم في تعزيز الدولار ما يؤثر على الصادرات الأمريكية في حربها التجارية مع الصين.

وأضاف أن سياسة الاحتياطي الفيدرالي مسئـولة كليا عن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي رافعا المسئـولية عن سياساته التجارية التي ينتقدها العديد من خبراء الاقتصاد. ومنذ مطلع العام يدعو ترامب الاحتياطي الفيدرالي لخفض معدلات الفائدة بشكل كبير. وهجمات ترامب العنيفة على البنك المركزي الأمريكي تتناقض مع تقليد استقلال هذه المؤسسة المالية. وفي 24 أغسطس أعلن ترامب أنه لن يمنع باول من الاستقالة. وحتى الآن لم يرد باول مباشرة على انتقادات الرئيس مكتفيا بالتأكيد أنه ينوي إنهاء ولايته.

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