بومبيو: واشنطن ستدافع عن المسلمين الأويغور في الأمم المتحدة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن واشنطن ستعبىء المجتمع الدولي دفاعا عن المسلمين الأويغور خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرا أن كيفية تعامل بكين مع هؤلاء تشكل “وصمة” في سجل حقوق الإنسان في العالم.

ونبه بومبيو إلى أن “هذا الأمر قد يكون إحدى أسوأ وصمات (العار) في العالم خلال هذا القرن”.

وكان قد اعتبر أخيرا أن الصين تتحرك “في منطقة على حدة حين يتصل الأمر بانتهاكات حقوق الإنسان”.

ويتهم خبراء ومنظمات حقوقية بكين بإنها تحتجز ما يصل إلى مليون من المسلمين الأويغور في معسكرات في إقليم شينجيانغ بشمال غرب الصين والذي سبق أن شهد اعتداءات نسبت إلى انفصاليين أو إسلاميين. لكن السلطات الصينية تنفي هذا العدد وتؤكد أن هذه المعسكرات ليست سوى مراكز للتأهيل المهني لمكافحة التطرف.

وترى الخارجية الأمريكية أن ما يحصل هو “إحدى المشاكل الأكثر خطورة على صعيد حقوق الإنسان في العالم اليوم”.

وأوضح بومبيو خلال زيارة لولاية كنساس أنه خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية سبتمبر في نيويورك، “سننظم عددا من اللقاءات حيث سنحاول جعل دول تنضم إلينا للتنديد بما يجري”. وأضاف “نريد الحرية لهؤلاء الناس”، معتبرا أن الأمر “ليس مشكلة أمن قومي” أو “تطرف إسلامي” بالنسبة إلى الصين.

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