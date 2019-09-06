مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيلتقي مسئولين إيرانيين نهاية الأسبوع

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مساء الجمعة، أن مديرها العام سيلتقي مسئولين إيرانيين كبارًا في إيران خلال نهاية الأسبوع.

وقالت الوكالة في بيان إن “المدير العام بالوكالة للوكالة الدولية للطاقة الذرية كورنيل فيروتا سيتوجه إلى طهران السبت للقاء مسئولين إيرانيين كبار الأحد في الثامن من سبتمبر”، وذلك مع استمرار التوتر بين إيران والولايات المتحدة حول الاتفاق النووي بين طهران والقوى الكبرى.

وأوضحت الوكالة أن “هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل القائم بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران”، مضيفة أن هذا الأمر يشمل عملية “التحقق والمراقبة التي تقوم بها الوكالة في إيران بموجب” اتفاق فيينا حول البرنامج النووي الإيراني.

ووقع الاتفاق المذكور العام 2015 بين إيران ومجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا)، ونص على رفع قسم من العقوبات التي كانت تستهدف طهران مقابل التزامها عدم حيازة سلاح نووي.

وردًا على الانسحاب الأمريكي من الاتفاق العام 2018 وعدم قدرة الأوروبيين على مساعدتها في الالتفاف على العقوبات، باشرت طهران في يوليو عدم الوفاء ببعض التزاماتها التي نص عليها الاتفاق وتهدد بالتنصل من تنفيذ التزامات أخرى.

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