حادث مروري يسفر عن مقتل أربعة وجرح ثلاثة وسط برلين

أسفر حادث مروري مروع في وسط العاصمة الألمانية برلين اليوم الجمعة عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة آخرين.

وقالت الشرطة الألمانية مساء اليوم الجمعة إن من بين القتلى طفلا في سن تتراوح بين الثالثة والرابعة.

وأضافت أن سيارة دفع رباعي انحرفت عند ناصية شارعين وصعدت على رصيف المشاة ثم اخترقت سورا مبنيا ووصلت إلى منطقة بناء وتحطمت هناك.

قال متحدث باسم الشرطة إنه يعتقد وفقا للمعلومات المتوافرة حتى الآن أن القتلى كانوا من المارة، بينما كان الجرحى هم من بداخل السيارة.

ولم يتبين مسار الحادث المروع حتى الآن، حيث تطرح أسئلة عن المكان الذي وقع فيه الحادث وهل كان حادثا عمديا. تولى خبراء شرطة المرور التحقيقات. وجدت قوات المساعدة التي جاءت إلى موقع الحادث بأعداد كبيرة وضعا مرعبا : حيث تحطم هيكل السيارة السوداء بصورة تامة ، بينما انطرح أربعة من الأشخاص على رصيف المشاة مضرجين بدمائهم، وبقيت محاولات إعادة الحياة إليهم بلا فائدة. ولم تنج إلا والدة الطفل الصغير الذي قتل.

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