فينجر: صلاح الرائع المهووس عليه الوصول لاتساق ميسي

وقال فينجر: “صلاح لاعب جيد جدا ويُشبه ميسي ولكنه عليه البحث والوصول لاتساق ليونيل”.

وأوضح خلال ظهوره عبر قناة beIN سبورتس “صلاح لديه إنهاء مميز للفرص، ولكن ميسي يمتلك كل شيء ويعرف جيدا متى يُمرر الكرة”.

وأضاف “صلاح مهووس بعض الشيء بإنهاء الكرة بنفسه داخل الشباك ولكن ذلك سيتغير”.

وواصل “عندما يتقدم صلاح في السن، سيصل للحظة التي يُدرك فيها متى يمرر ومتى يُسجل بنفسه”.

وأردف “ولكني أُحب صلاح كثيرا فهو لاعب رائع يمتلك إمكانيات مُبهرة، وكذلك ماني”.

واستدرك “ولكن لا تنسوا الشخص الآخر الذي يضحي من أجلهما ويضحي من أجل فريقه، لا تنسوا فيرمينو”.

وأكمل آرسين حديثه قائلا: “فيرمينو هو الشخص الذي يضحي ويقاتل من أجل فريقه فقط، مثلما كان يفعل لويس سواريز مع ميسي ونيمار”.

وأتم “من الصعب للغاية أن تحصل على قطعة مثل فيرمينو”.

ماني وصلاح قدما أداءً استثنائيا على مدار العامين الماضيين، صنعا فرصا لبعضهما البعض 40 مرة منذ بداية الموسم الماضي، منها 23 من ماني لصلاح و17 من صلاح لماني، ورفعا سويا لقب دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي.

هذا الموسم، سجل صلاح 3 أهداف وصنع هدفين، بينما سجل ماني 4 أهداف وصنع مرة.

وإذا نظرنا للبرازيلي فيرمينو، سنجد أنه سجل هدفين وصنع 3 أهداف، ليساهم الثلاثي في تحقيق ليفربول للعلامة الكاملة في الدوري حتى الآن.

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