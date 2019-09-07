انتهت – ألمانيا (2) – (4) هولندا

بينما منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.
** انتهت
** ق90 جوووووووووول الهدف الرابع لـ هولندا عن طريق فينالدوم
** ق 80 جوووووووووول الهدف الثالث لـ هولندا عن طريق مالين
** ق70 جوووووووووول التعادل لـ ألمانيا من علامة الجزاء عن طريق كروس
** ق65 جوووووووووول هولندا تقلب الطاولة على ألمانيا بهدف ثان
** توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة هزت شباك نوير وكتبت الهدف الدولي الأول لـ دي يونج
** ق58 جوووووووووول دي يونج والهدف الأول لـ هولندا عن طريق دي يونج
انطلاق الشوط الثاني
** نهاية الشوط الاول
** ق9 جوووووووووول جنابري والهدف الأول لـ ألمانيا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء
** انطلاق المباراة
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