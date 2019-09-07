انتهت – ألمانيا (2) – (4) هولندا

بينما منتخب هولندا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط من مباراتين.

** انتهت

** ق90 جوووووووووول الهدف الرابع لـ هولندا عن طريق فينالدوم

** ق 80 جوووووووووول الهدف الثالث لـ هولندا عن طريق مالين

** ق70 جوووووووووول التعادل لـ ألمانيا من علامة الجزاء عن طريق كروس

** ق65 جوووووووووول هولندا تقلب الطاولة على ألمانيا بهدف ثان

** توغل داخل منطقة الجزاء وتسديدة متقنة هزت شباك نوير وكتبت الهدف الدولي الأول لـ دي يونج

** ق58 جوووووووووول دي يونج والهدف الأول لـ هولندا عن طريق دي يونج

انطلاق الشوط الثاني

** نهاية الشوط الاول

** ق9 جوووووووووول جنابري والهدف الأول لـ ألمانيا من تسديدة من داخل منطقة الجزاء

** انطلاق المباراة

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