الديمقراطيون يحققون في إقامة نائب الرئيس الأمريكي في فندق تابع لترامب بأيرلندا

ذكرت لجنتان بالكونجرس الأمريكي يوم الجمعة، أن الديمقراطيين بمجلس النواب فتحوا تحقيقًا حول إقامة مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي في فندق يملكه الرئيس دونالد ترامب في أيرلندا خلال زيارة للبلد الأوروبي قبل أيام.

وأثار بنس غضب الديمقراطيين بإقامته في فندق ترامب إنترناشونال جولف كلوب في دونبج على الساحل الغربي لأيرلندا رغم ابتعاده بمسافة 300 كيلومتر عن مقر اجتماعاته بالعاصمة دبلن.

وكتب إليجا كامنجز رئيس لجنة الرقابة بمجلس النواب للبيت الأبيض ومؤسسة ترامب والحرس الرئاسي ومكتب نائب الرئيس طالبا وثائق بشأن الزيارة.

وتحدثت الرسالة عن تقارير إعلامية أشارت إلى أن الفندق “استثمار متعثر” لشركة تابعة لترامب ولم يسجل أرباحًا منذ سنوات.

وقال كامنجز في الرسالة “لا تعتقد اللجنة أنه ينبغي استخدام أموال دافعي الضرائب الأمريكيين لإثراء الرئيس ترامب وأسرته وشركاته”، مشيرًا إلى أن الإقامة قد تمثل تضاربًا للمصالح وتنتهك الدستور الأمريكي. وقال مارك شورت كبير موظفي بنس في تصريح للصحفيين إن ترامب اقترح على بنس الإقامة في الفندق رغم أن الرئيس قال في وقت لاحق إنه لم يشارك في القرار. وفي الشهر الماضي وخلال قمة مجموعة السبع في فرنسا، قال ترامب إن إدارته تدرس استضافة القمة في منتجعه للجولف بمدينة ميامي في فلوريدا لكنه أكد أنه لن يتربح شخصيًا من استضافة الحدث. واحتفظ ترامب بملكية فنادقه وملاعب الجولف والشركات الأخرى لكنه نقل إدارتها إلى أبنائه بعد وقت قصير من أدائه اليمين رئيسا في يناير عام 2017.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا