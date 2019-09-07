حرائق الغابات المبكرة تنذر بموسم شديد في أستراليا

اندلعت حرائق غابات في مناطق شاسعة بشرق أستراليا في الأسبوع الأول من فصل الربيع؛ حيث تسببت في تدمير أكثر من 20 منزلًا، لتنذر بأن البلاد ربما تواجه موسمًا صعبًا من الحرائق في الأجواء الحارة الجافة.

وقالت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند إن 17 منزلًا تعرضت للدمار، وإن أكثر من 60 حريقًا اشتعلت في منطقة جولد كوست لتهدد العديد من البلدات ومن بينها إبلثوربي وساراباه وثوليمباه وكانونجرا.

وقال رجال الإطفاء لبعض السكان إن وقت المغادرة باستخدام الطرق قد تأخر وإن عليهم البحث عن ملجأ في المباني المحمية من الحرائق.

وفي شمال نيوساوث ويلز، دمرت الحرائق أربعة منازل ويكافح أكثر من 760 من رجال الإطفاء الحرائق المشتعلة التي تهدد بلدات ريفية مثل تينترفيلد ودريك.

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