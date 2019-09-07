حقيقة تورط مسؤولين حكوميين في تهريب البشر

إيوان ليبيا – وكالات :

أصدر أمين عام الأمم المتحدة ” أنطونيو غوتيرش ” تقريره السنوي المطول حول المهاجرين والاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط ​​قبالة ساحل ليبيا مؤكداً بأنه ومنذ صدور تقريره الأخير ” ما زلنا نواجه الحقيقة الكئيبة المتمثلة في أن البحر الأبيض المتوسط ​​لا يزال طريقًا ضخمًا لتهريب اللاجئين والمهاجرين والاتجار بهم.

يقول الأمين العام في تقريره المقدم لمجلس الأمن أن الآلاف قتلوا مرة أخرى هذا العام أو فقدوا في الطريق أو أُعيدوا إلى أوضاع يحيطها الأذى الشديد .

يؤكد الأمين العام : ” في الفترة من 1 سبتمبر 2018 إلى 31 يوليو 2019 ، سجلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة ما مجموعه 82،236 شخصاً من اللاجئين والمهاجرين عن طريق البحر في أوروبا بإنخفاض قدره 26 في المائة عن نفس الفترة من العام الماضي عندما تم تسجيل ما يقرب من 111200 فرد قد وصلوا إلى أوروبا عن طريق البحر.

خلال الفترة من سبتمبر 2018 إلى يوليو 2019 ، تم تسجيل 1،485 لاجئًا ومهاجرًا لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر في جميع طرق البحر المتوسط ​​، بما في ذلك 736 في ما يسمى “طريق وسط البحر المتوسط” ، من شمال إفريقيا إلى إيطاليا ومالطا. ، ويمثل هذا انخفاضًا في الأرقام المسجلة مقارنةً بالفترة المشمولة بالتقرير السابق ، حيث تم تسجيل وفاة 2080 شخصًا أو فقدهم في ذات المنطقة ​​، بما في ذلك 1،556 شخصًا على طريق وسط البحر المتوسط.

كما يؤكد الأمين أن الشبكات الإجرامية المنظمة واصلت استغلال الحالة الأمنية المعاكسة في ليبيا للقيام بعمليات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر ، مما زاد من عدم الاستقرار وتقويض هياكل الحكم الليبية. بالإضافة إلى ذلك ، استمرت البعثة في تلقي معلومات موثوقة عن تورط المسؤولين الحكوميين والمحليين في شبكات التهريب والاتجار.

وعلاوة على ذلك أفادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا برئاسة سلامة بوجود مزاعم مستمرة وذات مصداقية عن احتجاز اللاجئين والمهاجرين بالقرب من المنشآت العسكرية ، وعن تخزين الأسلحة والذخائر داخل مراكز الاحتجاز ، وإجبار اللاجئين والمهاجرين على تقديم الدعم اللوجستي للجماعات المسلحة التي تتحكم في مراكز الاحتجاز وهو الأمر الذي لم يعلنه سلامة في إحاطته المعلنة لمجلس الأمن يوم الأربعاء الماضي .

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