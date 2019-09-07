الوفاق تعلن استهداف مواقع عسكرية في ترهونة

إيوان ليبيا – وكالات :

أكد المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو، أن ” الطيران شن فجر أمس الجمعة عدة غارات جوية على مواقع عسكرية وسط مدينة ترهونة استهدفت مخازن للأسلحة الثقيلة وذخيرة وعددا من الآليات العسكرية”.

وأوضح قنونو، في تصريحات تليفزيونية لها ، ” أن طيران الوفاق نفذ الخميس عدة طلعات قتالية استهدفت تجمعا لقوات الجيش قرب مدينة غريان “.

وأكمل قنونو ، أن ” سلاح الجو بات يغطي بشكل شبه كامل خطوط إمداد لقوات الجيش بالمحور الجنوبي الشرقي ويستهدف قوافل الدعم باستمرار”.

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