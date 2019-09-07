انتشار كبير للشرطة لمنع المتظاهرين من استهداف مطار هونج كونج مجددا

انتشر رجال الشرطة بأعداد كبيرة السبت في هونج كونج لمنع المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية من التسبب باضطراب في عمل المطار الذي يعد من الأكبر في العالم، ولك بعد ثلاثة أيام على تنازل قدمته السلطة التنفيذية واعتبره المحتجون غير كاف.

وتؤمن قطارات وحافلات خدمة محدودة إلى المطار بعد ظهر السبت خوفا من تدفق المتظاهرين بأعداد كبيرة. وأبلغت السلطات المسافرين الذين سيتوجهون إلى المطار بأنهم سيحتاجون إلى وقت طويل للوصول إلى المطار.

ودعت رسائل نشرت على مواقع الكترونية مستخدمة منذ بدء التحرك، المتظاهرين إلى اختبار إمكانات المقاومة للمطار السبت، مقترحة أنشطة مختلفة لإحداث اضطرابات في السكك الحديد والطرقات المستخدمة للوصول إلى ثامن مطار دولي في العالم.

ومنذ ثلاثة أشهر تشهد المستعمرة البريطانية السابقة أسوأ أزماتها منذ إعادتها للصين في 1997 مع تحركات شبه يومية للتنديد بتراجع الحريات وتدخلات بكين المتنامية في شؤون هونج كونج.

وأثارت رئيسة السلطة التنفيذية في هونج كونج كاري لام الموالية لبكين الأربعاء مفاجأة باعلان سحب نهائي لمشروع القانون المثير للجدل حول تسليم المطلوبين إلى الصين كان وراء اندلاع حركة الاحتجاج في يونيو. وأعلنت أن هذه الخطوة التي كانت المطلب الرئيسي للمحتجين، محاولة لنزع فتيل الأزمة وبدء حوار. لكن هذا القرار لم يرض المتظاهرين الذين يعتبرون أنه جاء متأخرا وغير كاف نظرا إلى مجمل مطالبهم. – “بنية تحتية أساسية” – أعلنت الشرطة أنها ستبقى متأهبة لضمان عدم تأثر أنشطة المطار بهذا التحرك. وقال لو وينج-كي أحد قادة الشرطة في قطاع المطار: “المطار بنية تحتية أساسية تستقبل مسافرين من العالم أجمع”. وأضاف “ستراقب الشرطة الوضع عن كثب وستنشر القوات اللازمة وفقا لتطوراته”. والمطار الذي استخدمه 74 مليون مسافر في 2018، وهو رقم أكبر بعشر مرات من عدد سكان هونج كونج، استهدف بانتظام في الأسابيع الأخيرة من قبل المتظاهرين. لكن هذه الإستراتيجية لم يؤيدها الجميع بسبب الفوضى التي قد تنجم عن ذلك والضرر الذي قد تلحقه بالأفراد. والشهر الماضي نظم متظاهرون لعدة أيام اعتصام في قاعة الوصول لإطلاع القادمين إلى هونغ كونغ على تحركهم. إلغاء مئات الرحلات لكن هذا التحرك أحدث فوضى عندما توجه المتظاهرون إلى قاعة المغادرة لمنع المسافرين من الوصول إلى منطقة الرحلات الدولية. وألغيت مئات الرحلات وتعرض رجلان يشتبه في كونهما جاسوسين لصالح بكين لضرب مبرح في أعمال عنف صدمت الرأي العام. ومذاك عززت التدابير الأمنية في المطار الذي فتح في 1998 على جزيرة اصطناعية غرب هونج كونج. وبات الوصول إلى قاعة المغادرة محصورا بالسافرين الذين يحملون بطاقات صعود إلى الطائرة. والأحد الماضي استهدف المتظاهرون مجددا المطار وأثبتوا قدرتهم على نشر الفوضى. وعلّق مشغلو “إيربورت إكسبرس” خط القطار السريع الذي يصل بين ثامن أكثر المطارات الدولية في العالم ازدحاماً، ومركز المستعمرة البريطانية السابقة، خدماتهم بعد أن قام متظاهرون يرتدون الأسود ويختبئون خلف أقنعة للتخفي من كاميرات المراقبة بتشييد حواجز في محطة حافلات المطار. واضطر بعض الركاب إلى إكمال الطريق للوصول إلى المطار سيرا على الأقدام. وكان سحب المشروع المثير للجدل أحد مطالب المتظاهرين. ويطالب المتظاهرون أيضا بالعفو عن آلاف الموقوفين وبفتح تحقيق في عنف قوات الأمن وتطبيق نظام الاقتراع العام المباشر. وهي مطالب ترفضها كاري لام وبكين. ومساء الجمعة استخدمت الشرطة مجددا الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي ضد مئات الكتظاهرين الذين تجمعوا أمام دائرة الشرطة في حي مونغ كوك. وجرت تظاهرة ثانية أكبر دون حوادث في الحي التجاري للمدينة.

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