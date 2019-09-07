43 قتيلا بسبب الإعصار دوريان في الباهاماس والحصيلة يمكن أن ترتفع “بشكل كبير”

ناسو-العنوان

أعلن مكتب رئيس حكومة الباهاماس الجمعة أن الإعصار دوريان أودى بحياة 43 شخصا، موضحا أنه يتوقع أن ترتفع حصيلة الخسائر البشرية “بشكل كبير” بينما بدأت عمليات إجلاء الناجين المنهكين.

وقالت إيريكا ويلز كوكس الناطقة باسم رئيس الحكومة في الباهاماس هوبير مينيس لشبكة “ان بي سي نيوز” الأميركية “43 (قتيلا). إنه العدد الرسمي إلى جانب العديد من المفقودين”. وأضافت “نتوقع أن ترتفع الحصيلة بشكل كبير”.

وكانت الحصيلة السابقة تتحدث عن ثلاثين قتيلا في الإعصار دوريان الذي ضرب الجزيرة عندما بلغ شدته القصوى وهي خمس درجات.

ووصل أكثر من 260 من سكان جزيرة أباكو أجلتهم الحكومة على متن عبارة في رحلة استغرقت سبع ساعات، إلى مرفأ ناساو مساء الجمعة، كما ذكر صحافي من وكالة فرانس برس. ويفترض أن تصل عبارة ثانية ليلا.

وقالت ميلاني لوي التي وصلت مع أبنائها الأربعة أن نصف منزلها مدمر. وأضافت أنها “سعيدة لمجرد الحصول على إمكانية النوم جيدا والاستحمام وتناول وجبة طعام سليمة”. وتابعت أنه قبل أن يتم إجلاؤهم “كنا 16 شخصا في شقة من ثلاث غرف، نفعل ما بوسعنا لننجو.. نستخدم مياه الأمطار لنغتسل ونأكل بضعة أطباق مجمدة”.

وقد عثرت ميلاني على مكان تقيم فيه ليلة في ناساو لذلك لم تتوجه إلى مركز الإيواء الذي وفرته الحكومة.

وفي هذا المركز يقيم مئتا شخص. وتنتظر دايان فوربس ابنيها باتريك (24 عاما) وديانجيلو (28 عاما) اللذين قطعت أخبارهما منذ الثلاثاء.

وقالت “ذكرا أنهما جائعان وأن رائحة الجثث، الموتى، بدأت تضر بهما فعلا، أنتظر لأرى ما إذا كانا على متن العبارة وبصحة جيدة. لن أتزحزح من هنا إلى ان تغلق الأبواب وسأعود غدا”.

المصدر-وكالات

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