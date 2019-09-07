ليضمن حقه في اللاعب.. تقرير: يونايتد يسعى لتجديد عقد بوجبا

وأشارت إلى أن مسؤولي فريق الشياطين الحمر تواصلوا مع مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا لاقتراح الأمر.

وعقد بوجبا (26 عاما) الحالي مع يونايتد ينتهي في 2021.

ويسعى يونايتد لتمديد عقد اللاعب ليضمن حقه إذا ما رحل بوجبا مستقبلا عن الفريق، في ظل رغبة اللاعب في الرحيل وطمع أندية عديدة في انتدابه.

في سوق الانتقالات المنتهية للتو استطاع يونايتد الحفاظ على لاعبه الذي كاد يرحل لكن النادي الإنجليزي لم يقبل العروض المقدمة من أجل التخلي عن بوجبا.

وإذا رفض بوجبا تجديد عقده فسيضطر يونايتد إلى بيعه العام المقبل حتى لا يخسره بعد ذلك دون مقابل.

وقالت تقارير صحفية إن أندية عديدة أرادت بوجبا وأبرزها فريق ريال مدريد الإسباني.

وشارك بوجبا في 4 مباريات مع يونايتد بالموسم الحالي وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ولعب بوجبا في يونايتد من 2009 إلى 2012 قبل أن يرحل إلى يوفنتوس بعدما تبين له صعوبة المشاركة مع الفريق الأول للشياطين الحمر.

وبعد 4 سنوات رائعة في إيطاليا قرر يونايتد إعادته مقابل 105 ملايين يورو.

وفاز بوجبا بكأس الرابطة الإنجليزية والدوري الأوروبي مع يونايتد في موسم 2016-2017.

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