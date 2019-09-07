محكمة القاهرة تصدر حكم بالسجن المؤبد لـ11 متهم بتهمة الانضمام لداعش

القاهرة 07 سبتمبر 2019 (وال) – قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره اليوم السبت بالحكم السجن المؤبد لـ11 متهم في قضية الانضمام لتنظيم “داعش” الإرهابي واقتحام الحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية وأبرزهم المرشد العام للإخوان المسلمين الإرهابي محمد بديع، والنائب محمد البلتاجي، ورئيس حزب الحرية والعدالة محمد سعد الكتاتني ونائب رئيس الحزب عصام العريان.

كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن المشدد 15 عامًا لـ8 آخرين، والسجن 3 سنوات لمتهم آخر، عقب إدانتهم بالأعمال الإرهابية بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل البلاد.

وقد تم إصدار الحكم برئاسة المستشار أسامة الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وسامح سعيد وأمانة سر محمود متولي وسعيد شلبي وجمال أحمد.(وال – القاهرة) س م/ ع ع

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