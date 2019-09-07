عودة محطة كهرباء الخليج بسرت الى الخدمة

إيوان ليبيا – وكالات :

استأنفت محطة كهرباء الخليج البخارية بسرت، العمل مجددًا ودخلت الشبكة العامة للكهرباء بعد انتهاء الصيانة الدورية التي أُجريت للمحطة للبخارية ومرافقها الفنية والإنتاجية للوحدة الأولى بالمحطة.

وقال مدير عام المحطة، المهندس حبيب أبوقرين إن المحطة دخلت العمل بعد توقف لأعمال الصيانة لأكثر من عشرة أيام، مضيفًا أن إنتاجية الوحدة الأولى لمحطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت حاليًا 175 ميغاوات على الشبكة.

وأضاف أنه «من المفترض أن تكون إنتاجيتها مستقبلًا 350 ميغاوات»، مشيرًا إلى أن نسبة الإنجاز بالمشروع قرابة 60%، حيث جرى إنهاء الوحدة الأولى بالمحطة الخليج البخارية العام 2014 وبعدها غادرت الشركات الأجنبية المنفدة للمشروع بسبب للظروف الأمنية العام 2014 حتى الآن.

ويعد مشروع تنفيد محطة الخليج البخارية لإنتاج الطاقة بسرت من أكبر المشاريع الاستراتيجية في قطاع الطاقة في ليبيا بتكلفة مليار و800 مليون دينار، وذلك تحت رعاية الشركة العامة للكهرباء وبإشراف شركة «بكتل» الأميركية البترولية وشركات تركية وفرنسية وكورية.

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