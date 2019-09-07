لينجارد ينضم إلى وان بيساكا ويغيب عن إنجلترا

جيسي لينجارد يغيب عن الأسود الثلاثة بسبب المرض، ويعود إلى ناديه من أجل تلقي العلاج.

لينجارد غاب عن المباراة المقامة حاليا بين إنجلترا وبلغاريا في تصفيات يورو 2020، ولن يتواجد أمام كوسفو كذلك يوم الثلاثاء.

وأشارت شبكة سكاي سبورتس إلى أن المرض أجبر صاحب الـ26 عاما على الغياب عن مران يوم الجمعة وبالتالي مباراة يوم السبت.

ويأمل مانشستر يونايتد في ألا يستمر مرض جيسي لفترة طويلة إذ يواجه الفريق نظيره ليستر سيتي يوم السبت المقبل.

لينجارد بدأ المباريات الأربع لمانشستر يونايتد بشكل أساسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وانضم إلى وان بيساكا الذي تلقى استدعاءه الأول من المدرب جاريث ساوثجيت قبل أن يعاني إصابة في الظهر ما أدى لاستبعاده.

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