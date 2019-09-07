الإعلان عن أول حكومة انتقالية في السودان

الخرطوم 07 سبتمبر 2019 (وال)- أعلن رئيس وزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير في أبريل الماضي.

هذا وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، تضم 18 وزيرًا، بينهن أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وقال حمدوك – في مؤتمر صحفي عقده الخميس في الخرطوم – “أعلن الآن تشكيل الحكومة، واليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا” مؤكدًا في الوقت ذاته أن “أهم أولويات الفترة الانتقالية، إيقاف الحرب وبناء السلام”.

وأضاف حمدوك “هذه الفترة الانتقالية، إن أحسنا إدارتها، ستفتح لنا الطريق حاليًا موفر لنا مناخ، وفرصة كبيرة جدًا للوصول إلى السلام”، مؤكدًا “الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية”.

وتم إرجاء إعلان الحكومة الجديدة أيامًا عدة، لمنح رئيس الوزراء الجديد وقتًا كافيًا للاختيار بين الأسماء التي رشحها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

التشكيل الوزاري الجديد

وأسماء التي تشغل حقائب الوزارية فجاءت كالتالي:

–الفريق أول جمال عمر وزيرًا للدفاع.

–إدريس الطريفي وزيرًا للداخلية.

–نصر الدين عبد الباري وزيرًا للعدل.

–إبراهيم أحمد البدوي وزيرًا للمالية.

–أكرم علي التوم وزيرًا للصحة.

–أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية.

–محمد الأمين التوم وزيرًا للتعليم.

–مدني عباس وزيرًا للتجارة والصناعة.

–عادل علي إبراهيم وزيرًا للطاقة والتعدين.

–ياسر عباس محمد علي وزيرًا للريّ.

–عثمان شريف وزيرًا للزراعة.

–لينا الشيخ محجوب وزيرة للعمل والتنمية الاجتماعية.

–انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي.

–فيصل محمد صالح وزيرًا للإعلام.

–عمر مانيس وزيرًا لشؤون مجلس الوزراء.

–يوسف آدم الضي وزيرًا للحكم الاتحادي.

–نصر الدين مفرح وزيرًا للأوقاف.

–ولاء البوشي وزيرة للشباب والرياضة.

وكانت نصيب المرأة السودانية لشغل حقائب وزارية بـ 4 حقائب، حيث شغلت

–انتصار الزين وزيرة للتعليم العالي.

–ولاء البوشي وزيرة للشباب والرياضة.

–لينا الشيخ محجوب وزيرة للعمل والتنمية الاجتماعية.

–أسماء محمد عبد الله وزيرة للخارجية.

يُشار إلى أن مجلس سيادي في السودان، تشكل عقب توقيع اتفاق تاريخي بين المجلس العسكري الانتقالي الذي تولى الحكم بعد البشير، وقادة الاحتجاجات في 17 أغسطس” قوى الحرية والتغيير”، وتضمن الاتفاق الخطوط الكبرى لمرحلة انتقالية، من المقرر أن تستمر ثلاثة أعوام، تمهيدًا لإجراء انتخابات ديمقراطية. (وال- الخرطوم) س خ/ ر ت

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال