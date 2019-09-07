الإعلان عن التشكيل الوزاري للحكومة الانتقالية في السودان

العنوان_الخرطوم

أعلن رئيس وزراء السوداني عبد الله حمدوك، عن تشكيلة أول حكومة منذ الإطاحة بالرئيس السوداني عمر حسن البشير في أبريل الماضي.

هذا وستعمل الحكومة بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته ثلاث سنوات، تم توقيعه الشهر الماضي بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير، تضم 18 وزيرًا، بينهن أربع نساء أبرزهن وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله.

وقال حمدوك – في مؤتمر صحفي عقده الخميس في الخرطوم – “أعلن الآن تشكيل الحكومة، واليوم نبدأ مرحلة جديدة من تاريخنا” مؤكدًا في الوقت ذاته أن “أهم أولويات الفترة الانتقالية، إيقاف الحرب وبناء السلام”.

وأضاف حمدوك “هذه الفترة الانتقالية، إن أحسنا إدارتها، ستفتح لنا الطريق حاليًا موفر لنا مناخ، وفرصة كبيرة جدًا للوصول إلى السلام”، مؤكدًا “الالتزام بالعدالة والعدالة الانتقالية”.

وتم إرجاء إعلان الحكومة الجديدة أيامًا عدة، لمنح رئيس الوزراء الجديد وقتًا كافيًا للاختيار بين الأسماء التي رشحها المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير.

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