تحت شعار تنمية واستدامة.. افتتاح المؤتمر الكشفى العربى التاسع والعشرين|صور

افتتح اليوم بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ أعمال المؤتمر الكشفى العربى التاسع والعشرين، الذى يستمر حتى الحادى عشر من سبتمبر الجارى تحت شعار تنمية واستدامة، والذى يقام تحت رعاية المهندس مصطفى مدبولي رئيس وزراء مصر.

بدأ حفل الافتتاح بعرض مارش بالطبول من مجموعة السمائيين من كشافة شرم الشيخ، وعرض تقرير مصور حول أعمال منتدى الشباب الكشفى الرابع، وفيلم يوثق للمؤتمرات الكشفية العربية منذ عام 1954.

يشارك فى المؤتمر ست عشرة دولة عربية هى: الأردن، الإمارات، تونس، الجزائر، السعودية، السودان، سلطنة عمان، العراق، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، المغرب، مصر، موريتانيا، اليمن.

واختتم حفل الافتتاح بعروض فنية من تقديم كشافة شرم الشيخ، وقدم المغني الشاب خالد شمس أغنية “حلم واحد”.

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