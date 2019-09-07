السعودية ترهن حل الأزمة الخليجية باستجابة قطر لمطالب الدول الأربع وتتهم الدوحة بمحاولة تسييس الحج

أكدت السعودية، أنه لن يكون هناك حلّ للأزمة الخليجية إلا عبر استجابة قطر لمطالب الدول الأربع ( السعودية والإمارات والبحرين ومصر) وتوقّفها عن دعم الإرهاب واحتضان المتطرفين وكفّ تدخلاتها في الشئون الداخلية للدول الأربع لتصبح جارًا وشريكًا وثيقًا.

وقالت السعودية، في بيان بعنوان “الإجراءات والجهود الإنسانية التي قامت بها المملكة خلال الأزمة القطرية”، بثته وكالة الأنباء السعودية ( واس) اليوم السبت، إنّ الحلّ لن يكون إلا من خلال الوساطة الكويتية وعبر منظومة مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكدت السعودية على أن “حماية أمنها وسلامة مواطنيها حق سيادي يكفله القانون الدولي، وفي كل الأحوال فإنه لا يتم إبعاد أي شخص على نحو غير قانوني”.

وقالت: إن قطر دولة تدعم الإرهاب وتحتضن المتطرفين وتنشر خطاب الكراهية عبر إعلامها ولم تلتزم بتعهداتها التي وقّعت عليها في اتفاق الرياض عام 2013 م واتفاق الرياض التكميلي عام 2014م، وهو النهج الذي بناءً عليه أتت المقاطعة”.

واكدت السعودية حرصها قيادةً وشعباً على توفير الإمكانات والتسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن، مشددة على رفضها القاطع لمساعي تسييس الحج التي تقوم بها الحكومة القطرية ومنها حجب موقع المسار الإلكتروني الذي وفرته وزارة الحج والعمرة، وشنّ هجمات إعلامية تجاه المملكة رغم التسهيلات التي قدمت لهم.

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