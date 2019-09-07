رحيل موجابي.. الثائر المشاكس ؟

روبرت موجابي، رمز من رموز مقاومة التمييز العنصري في أفريقيا، وأحد الأفارقة القليلين الذين كسروا الاضطهاد الأبيض وأرغموا المستعمر على الرضوخ للإرادة الحرة وكسروا غروره وعنجهيته..

موجابي غادر الحياة بعد ان قدم دروسا لن تنساها الإمبراطوريات الاستعمارية، ولن ينساها التاج البريطاني الذي كان يهاب محرر روديسيا ويقدره حقّ قدره رغم العداوة والخلاف.. لكن سوف ينساه الأفارقة كما نسوا عشرات القادة العظام بعضهم كان مصدر إلهام لأنصارهم وتركوا أثرًا إيجابيا في حياتهم وما زالوا يلهمون العديد حول العالم حتى يومنا هذا…

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